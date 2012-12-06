《香港重要政经日程》--12月6日-12月19日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
=====================今日香港主要政经消息==========================
12月6日(周四)
-- 普拉达(Prada) (1913.HK)公布第三季业绩.
--12:30 香港特区行政长官梁振英至外国记者俱乐部午餐演说.
--14:30 思捷(0330.HK)股东周年大会.
--14:30 玖龙纸业(2689.HK)股东周年大会.
--15:00 圣马丁国际(0482.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
12月7日(周五)
-- 香港公布11月外汇储备.
--10:00 天年生物(1178.HK)股东周年大会.
--10:00 中国数码信息(0250.HK)股东特别大会.
--11:00 中国源畅(0155.HK)股东特别大会.
--13:00 上海集优(2345.HK)于上海举行股东特别大会.
--14:00 中材股份(1893.HK)于北京举行股东临时大会.
--15:30 香港建屋贷款(0145.HK)股东特别大会.
12月10日(周一)
--09:30 永义实业(0616.HK)股东特别大会.
--14:00 重庆钢铁股份(1053.HK)于重庆举行第二次临时股东大会.
12月11日(周二)
-- 联太工业(0176.HK)公布年度业绩.
--09:00 中煤能源(1898.HK)于北京举行临时股东大会.
--10:30 A8电媒音乐(0800.HK)股东特别大会.
--11:00 华侨城(亚洲)(3366.HK)股东特别大会.
12月12日(周三)
--08:30 马鞍山钢铁股份(0323.HK)于安徽举行第三临时股东大会.
--11:00 世纪金花(0162.HK)股东特别大会.
--14:30 香港中旅(0308.HK)股东特别大会.
12月13日(周四)
--11:00 恒和集团(0513.HK)股东周年大会.
--16:00 中国天化工(0362.HK)股东特别大会.
--16:30 2012年第三季工业生产指数.
12月14日(周五)
-- 香港金融管理局公布11月外汇基金境外总资产.
--09:00 东方电气(1072.HK)于四川成都举行临时股东大会.
--11:00 中国户外媒体集团(0254.HK)股东特别大会.
--11:00 新疆新鑫矿业(3833.HK)于新疆举行股东特别大会.
12月17日(周一)
--09:00 民生银行(1988.HK)于北京举行第三次临时股东大会.
--10:00 鳄鱼恤(0122.HK)举行股东周年大会.
--10:30 铂阳太阳能(0566.HK)股东特别大会.
12月18日(周二)
--09:00 北人印刷机械股份(0187.HK)于北京举行第一次临时股东大会.
--09:00 洛阳玻璃股份(1108.HK)于洛阳举行第三次临时股东大会.
--09:00 大唐发电(0991.HK)于北京举行第三次临时股东大会.
--09:45 丰德丽控股(0571.HK)股东特别大会与股东周年大会.
--10:00 国际资源(1051.HK)股东周年大会.
--10:00 中国新经济投资(0080.HK)股东特别大会.
--13:30 中海发展股份(1138.HK)于上海举行特别股东大会.
--14:00 大成食品(3999.HK)股东特别大会.
--15:00 北控水务集团(0371.HK)股东特别大会.
--16:30 香港公布2012年9-11月失业率.
--16:30 香港公布10月外贸数据.
--16:30 香港第三季涉及外发中国内地加工贸易统计.
*12月19日(周三)
--09:00 雨润食品(1068.HK)举行股东特别大会.
--09:30 盛鸿控股(0851.HK)举行股东特别大会.
--10:00 中国远洋(1919.HK)举行股东特别大会.
--13:30 广州广船国际股份(0317.HK)于广州举行临时股东大会.
--15:00 天津港发展(3382.HK)举行股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。