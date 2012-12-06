〔香港个股〕国泰航空与澳洲竞争委员会和解,将付1,175万澳元罚款和讼费

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港12月6日电---香港主要航空公司--国泰航空(0293.HK)周四宣布,已与澳洲竞争及消费者委员会,就有关公司违反澳洲《营商法》的若干指控达成和解,国泰航空将支付1,175万澳元(约9,540万港元)的罚款和讼费.
国泰航空的声明称,公司正接受不同法域的竞争事务管理机构就其货运业务进行诉讼,其中一个法域是澳洲.公司于2009年7月接获澳洲竞争及消费者委员会,就国泰航空货运业务发出的申索书.双方并已就经修订申索书所作出的指控达成和解协议,国泰航空将须支付1,175万澳元(包括罚款1,125万澳元及向澳洲竞争及消费者委员会支付讼费50万澳元).
受到燃油价格上涨、多种主要营运货币相对美元及港币处弱势等影响,国泰航空上半年录得净亏损9.35亿港元,公司稍早表示,由年初至今,旗下客机总货运量较预期为低,今年以来整体货运收益较2011年减少约13%.[ID:nSH0120785]
国泰航空早盘收高1.04%,报13.64港元,过去一个月累计跌逾5%. (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。