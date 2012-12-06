〔香港个股〕国泰航空与澳洲竞争委员会和解,将付1,175万澳元罚款和讼费

路透香港12月6日电---香港主要航空公司--国泰航空(0293.HK)周四宣布,已与澳洲竞争及消费者委员会,就有关公司违反澳洲《营商法》的若干指控达成和解,国泰航空将支付1,175万澳元(约9,540万港元)的罚款和讼费.

国泰航空的声明称,公司正接受不同法域的竞争事务管理机构就其货运业务进行诉讼,其中一个法域是澳洲.公司于2009年7月接获澳洲竞争及消费者委员会,就国泰航空货运业务发出的申索书.双方并已就经修订申索书所作出的指控达成和解协议,国泰航空将须支付1,175万澳元(包括罚款1,125万澳元及向澳洲竞争及消费者委员会支付讼费50万澳元).

受到燃油价格上涨、多种主要营运货币相对美元及港币处弱势等影响,国泰航空上半年录得净亏损9.35亿港元,公司稍早表示,由年初至今,旗下客机总货运量较预期为低,今年以来整体货运收益较2011年减少约13%.[ID:nSH0120785]

国泰航空早盘收高1.04%,报13.64港元,过去一个月累计跌逾5%. (完)

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