〔香港个股〕渣打料今年税前溢利呈中单位数增长,可能再支付3.3亿美元(更新版)

(新增更多细节)

* 渣打料2012年度税前溢利有中单位数增长

* 可能再向美国当局支付一笔约3.3亿美元款项

* 在缴付纽约州和解费用后,全年核心第一级资本比率略低于半年结

* 全年收入将有高单位数升幅,净息差持平

路透香港12月6日电---业务聚焦新兴市场的渣打集团(2888.HK)(STAN.L)在缴付与美国纽约州金融局的和解费用后,仍预计2012年度除税前溢利将录中单位数增长,不过这一预期尚未计入伊朗洗钱案约3.3亿美元的潜在和解费用.

渣打此前被指违反美国法律隐匿其和伊朗有关的2,500亿美元交易,因面临来自股东的压力加大而作出让步,同意向纽约金融局支付3.4亿美元和解费用,并正寻求与其他美国当局达成集体和解.[ID:nSB1727978]

渣打周四在其结算期前业务状况汇报中指出,就集团过往遵守美国制裁法律的情况进行建设性的讨論,预计行将完成,渣打可能为此支付一笔约3.3亿美元款项.

"所有2012年全年开支及经营溢利的评述,均已计入与紐约州金融局和解所支付的3.40亿美元款项,但未计入进一步与美国当局的其他部门和解的潜在支付."渣打在报告中称.

渣打指出,如不计与美国纽约州金融局和解费用,税前溢利则有双位数的增幅.

在计入和解费用,预计全年的收入增长仍会超越成本增长.而本年度收入将有高单位数的升幅,来自货币汇兑的阻力正在减少;净息差与去年大致持平,未计减损前溢利按年将有高单位数增长.

不过,全年核心第一级资本比率将略低于半年结时的水平.

集团行政总裁Peter Sands在一份声明中称,"渣打于2012年将再次录得强劲的全年业绩,其经营所在的亚洲、非洲及中东市场继续呈现庞大的发展机遇."

渣打表示,多个地区如非洲及美洲、英国及欧洲地区、马来西亚、中国及印尼可望各自录得双位数同比收入增长,香港则有高单位数增长.

个人银行业务的全年收入料呈中单位数增长,信用卡市场竞争激烈导致相关资产的边际利润持续受压,全年经营溢利将录得中单位数同比增长.

企业银行业务则继续表现理想,预计全年将呈现高单位数的收入增长,惟反映纽约州金融局和解费用后,开支增长将会略超越收入增长,全年经营溢利将录得中单位数同比增长.

渣打午盘初段上升0.87%,报184.9港元;大市恒生指数.HSI则跌0.13%.(完)

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