〔香港个股〕渣打料今年税前溢利呈中单位数增长,可能再支付3.3亿美元(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增更多细节)
* 渣打料2012年度税前溢利有中单位数增长
* 可能再向美国当局支付一笔约3.3亿美元款项
* 在缴付纽约州和解费用后,全年核心第一级资本比率略低于半年结
* 全年收入将有高单位数升幅,净息差持平
路透香港12月6日电---业务聚焦新兴市场的渣打集团(2888.HK)(STAN.L)在缴付与美国纽约州金融局的和解费用后,仍预计2012年度除税前溢利将录中单位数增长,不过这一预期尚未计入伊朗洗钱案约3.3亿美元的潜在和解费用.
渣打此前被指违反美国法律隐匿其和伊朗有关的2,500亿美元交易,因面临来自股东的压力加大而作出让步,同意向纽约金融局支付3.4亿美元和解费用,并正寻求与其他美国当局达成集体和解.[ID:nSB1727978]
渣打周四在其结算期前业务状况汇报中指出,就集团过往遵守美国制裁法律的情况进行建设性的讨論,预计行将完成,渣打可能为此支付一笔约3.3亿美元款项.
"所有2012年全年开支及经营溢利的评述,均已计入与紐约州金融局和解所支付的3.40亿美元款项,但未计入进一步与美国当局的其他部门和解的潜在支付."渣打在报告中称.
渣打指出,如不计与美国纽约州金融局和解费用,税前溢利则有双位数的增幅.
在计入和解费用,预计全年的收入增长仍会超越成本增长.而本年度收入将有高单位数的升幅,来自货币汇兑的阻力正在减少;净息差与去年大致持平,未计减损前溢利按年将有高单位数增长.
不过,全年核心第一级资本比率将略低于半年结时的水平.
集团行政总裁Peter Sands在一份声明中称,"渣打于2012年将再次录得强劲的全年业绩,其经营所在的亚洲、非洲及中东市场继续呈现庞大的发展机遇."
渣打表示,多个地区如非洲及美洲、英国及欧洲地区、马来西亚、中国及印尼可望各自录得双位数同比收入增长,香港则有高单位数增长.
个人银行业务的全年收入料呈中单位数增长,信用卡市场竞争激烈导致相关资产的边际利润持续受压,全年经营溢利将录得中单位数同比增长.
企业银行业务则继续表现理想,预计全年将呈现高单位数的收入增长,惟反映纽约州金融局和解费用后,开支增长将会略超越收入增长,全年经营溢利将录得中单位数同比增长.
渣打午盘初段上升0.87%,报184.9港元;大市恒生指数.HSI则跌0.13%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。