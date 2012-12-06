〔银行观点〕料明年美元兑人民币汇价略升,"双向"波动将增加--恒生

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港12月6日电---香港恒生银行(0011.HK)周四发表研究报告称,预期今年底前中国人民银行将维持美元兑人民币中间价于接近6.29水平,与去年底的水平相若;并估计2013年美元兑人民币略升至6.20,但"双向"波动将会增加.
报告并预期,为增加汇率弹性,中国并可能进一步放宽美元兑人民币每日波幅的限制.
恒生银行最新一期《中国经济脉搏》指出,近期美元兑人民币即期汇率一直徘徊于近19年的高位,但随着出口增长放缓、贸易顺差跌至国内生产总值3%以下,以及外汇储备增长放缓,人民币不再被严重低估,未来显着升值的空间有限,故料明年美元兑人民币只会略升至6.20.
周四早盘人民币兑美元即期报6.2282元,为今日1%日间波幅区间上限,市场仍笼罩在一边倒的人民币升值预期下.
在经济方面,报告称中国国家主席胡锦涛在上月8日举行的十八大上指出,内地应在发展平衡性、协调性、可持续性明显增强的基础上,以2020年国内生产总值及人均收入较2010年时增加一倍为目标.这意味2013年至2020年期间实质国内生产总值及人均收入需按年增长约7%.由于近年国内生产总值及城乡居民收入每年平均增长均逾9%,完成上述目标困难不大.
"未来一段时间,外需低迷会是中国经济面临的主要挑战."该行称,这是源于欧洲推行财政紧缩政策,以及美国经济复苏步伐不稳的环球经济不利因素,已拖累内地首10个月的出口大幅放缓.美国和欧元区是内地的主要出口市场,占整体出口约34%.
在通胀方面,报告称目前内地通胀受控,10月份消费物价通胀回落至1.7%,预期11月份通胀微升至2.1%,而2012年全年平均通胀则为2.7%.
报告并指出,内地经济增长向来由投资及出口带动,因而较易产生过度投资、信贷过度扩张及贸易顺差庞大等问题.不过,随着资本对产出的比率增加及预料未来数年外需疲弱,此经济增长模式大有可能无法持续.
中国前三季度GDP同比增长7.7%,略高于政府年初确定的7.5%的增长目标.1-10月CPI同比涨幅为2.7%.其中10月CPI涨幅为1.7%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。