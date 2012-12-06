〔银行观点〕料明年美元兑人民币汇价略升,"双向"波动将增加--恒生

路透香港12月6日电---香港恒生银行(0011.HK)周四发表研究报告称,预期今年底前中国人民银行将维持美元兑人民币中间价于接近6.29水平,与去年底的水平相若;并估计2013年美元兑人民币略升至6.20,但"双向"波动将会增加.

报告并预期,为增加汇率弹性,中国并可能进一步放宽美元兑人民币每日波幅的限制.

恒生银行最新一期《中国经济脉搏》指出,近期美元兑人民币即期汇率一直徘徊于近19年的高位,但随着出口增长放缓、贸易顺差跌至国内生产总值3%以下,以及外汇储备增长放缓,人民币不再被严重低估,未来显着升值的空间有限,故料明年美元兑人民币只会略升至6.20.

周四早盘人民币兑美元即期报6.2282元,为今日1%日间波幅区间上限,市场仍笼罩在一边倒的人民币升值预期下.

在经济方面,报告称中国国家主席胡锦涛在上月8日举行的十八大上指出,内地应在发展平衡性、协调性、可持续性明显增强的基础上,以2020年国内生产总值及人均收入较2010年时增加一倍为目标.这意味2013年至2020年期间实质国内生产总值及人均收入需按年增长约7%.由于近年国内生产总值及城乡居民收入每年平均增长均逾9%,完成上述目标困难不大.

"未来一段时间,外需低迷会是中国经济面临的主要挑战."该行称,这是源于欧洲推行财政紧缩政策,以及美国经济复苏步伐不稳的环球经济不利因素,已拖累内地首10个月的出口大幅放缓.美国和欧元区是内地的主要出口市场,占整体出口约34%.

在通胀方面,报告称目前内地通胀受控,10月份消费物价通胀回落至1.7%,预期11月份通胀微升至2.1%,而2012年全年平均通胀则为2.7%.

报告并指出,内地经济增长向来由投资及出口带动,因而较易产生过度投资、信贷过度扩张及贸易顺差庞大等问题.不过,随着资本对产出的比率增加及预料未来数年外需疲弱,此经济增长模式大有可能无法持续.

中国前三季度GDP同比增长7.7%,略高于政府年初确定的7.5%的增长目标.1-10月CPI同比涨幅为2.7%.其中10月CPI涨幅为1.7%.(完)