〔香港新股〕人保集团首日挂牌前暗盘价高于招股价,可望开出红盘

路透香港12月6日电---中国主要综合保险商--中国人民保险集团股份有限公司(1339.HK)周四暗盘价较招股价高出至多6.3%,意味着明天首日挂牌可望开出红盘.

根据辉立证券旗下的新股场外交易系统显示,人保的股份以每股3.64港元成交,较招股价3.48港元高出4.6%.而另一家券商耀才证券(1428.HK)的场外交易系统录得交易价格则为每股3.7港元,较招股价高至6.3%.

人保此前以接近招股价区间下限定价,在香港首次公开发售(IPO)集资240亿港元(约31亿美元).

新股的场外交易系统供已获得新股或预期可获得新股的人士,在新发行证券未正式于联交所自动对盘系统挂牌买卖前与其他投资者进行买卖,以便锁定理想的交易价格.(完)

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