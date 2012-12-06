〔香港个股〕港交所称其总值近78亿港元的股份配售将于明天完成

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港12月6日电---按市值计全球第二大交易所--香港交易及结算所(0388.HK)周四称,已取得香港证监会的批准,其总值接近78亿港元的股份配售将于明天(7日)完成.
港交所此前按每股118港元在市场上配售共6,570.5万股新股,相当于经扩大后股本的5.71%股份,惟须得到香港证监会批准配售股份上市及买卖,配售协议的条款及条件方可完成.
港交所是次配股集资所得资金,部分用于支付收购伦敦金属交易所(LME)的款项.
该股今天收升0.24%,报127.1港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。