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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 17:44 BJT

〔香港个股〕港交所称其总值近78亿港元的股份配售将于明天完成

路透香港12月6日电---按市值计全球第二大交易所--香港交易及结算所(0388.HK)周四称,已取得香港证监会的批准,其总值接近78亿港元的股份配售将于明天(7日)完成.

港交所此前按每股118港元在市场上配售共6,570.5万股新股,相当于经扩大后股本的5.71%股份,惟须得到香港证监会批准配售股份上市及买卖,配售协议的条款及条件方可完成.

港交所是次配股集资所得资金,部分用于支付收购伦敦金属交易所(LME)的款项.

该股今天收升0.24%,报127.1港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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