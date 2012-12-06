〔离岸人民币〕华夏及南方东英RQFII各获批增加50亿元人民币额度

路透香港12月6日电---在市场对于中国经济回温信心渐强之际,华夏基金管理公司以及南方东英资产管理有限公司周四分别发布公告称,旗下RQFII(人民币合格境外机构投资者)各获批增加50亿元人民币投资额度.

尽管A股仍在筑底阶段,但在经济指标显示中国经济已无硬着陆疑虑后,海外投资人对于ETF等相关商品兴趣回升,此亦反映在离岸人民币CNH=汇价走高.

华夏基金在公告称,旗下的华夏沪深300指数交易所基金(ETF)(3188.HK)(83188.HK)获批增加50亿元人民币额度,这使得总额度达到130亿元;南方东英的富时中国A50 ETF(2822.HK)(82822.HK)亦获50亿元额度,总额度为150亿元.

此外,易方达资产管理(香港)亦发布公告指出,其管理的中证100 A股指数ETF(易方达中证100)(83100.HK)50亿元人民币额度已经悉数用尽,并已向外管局申请新增额度.

中国政府于去年12月正式宣布启动RQFII,首批额度为200亿元,分配给九家基金公司和12家券商.此后批出500亿元第二批额度,用于发行人民币A股ETF产品.华夏沪深300指数ETF为市场中首只人民币计价A股ETF.

继昨日大涨2.87%、创近三个月以来最大单日涨幅,中国股市沪综指.SSEC今日收盘小跌,成交明显萎缩.分析师指出,久处弱市的投资者很难马上扭转熊市思维,观望情绪仍占主导.[ID:nSB2131149]

沪综指本周二盘中触及1,949.457点,为2009年1月以来最低,今年迄今跌7.62%.(完)

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