版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 19:12 BJT

〔香港股市〕11月RQFII A股ETF日均成交金额按月大升,海外投资者兴趣增加

路透香港12月6日电---根据港交所(0388.HK)周四发表每月市场报告显示,11月人民币合格境外机构投资者(RQFII)A股交易所买卖基金(ETF)的平均每日成交金额按月大升258%,反映出海外投资者对A股的投资兴趣增加.

报告显示,11月的RQFII A股ETF的平均每日成交金额为5.3亿元,较10月的1.48亿元大幅上升.RQFII A股ETF自今年7月开始买卖,9月的日均成交金额仅为0.66亿元.

11月香港主板市场成交金额平均每日532.33亿港元,与前月大致持平,按年则下跌26%.

中国股市沪综指.SSEC于本周初下试2009年1月以来低位后才稍稍反弹,仍在筑底阶段,但在经济指标显示中国经济已无硬着陆疑虑后,海外投资人对于ETF等相关商品兴趣回升,此亦反映在离岸人民币CNH=汇价走高.

稍早,华夏基金管理公司以及南方东英资产管理有限公司周四分别发布公告称,旗下RQFII(人民币合格境外机构投资者)各获批增加50亿元人民币投资额度.[ID:nSH0122169]

易方达中证100A股指数ETF(3100.HK)(83100.HK)亦宣布其新增30亿元人民币投资额度售罄.

中国政府于去年12月正式宣布启动RQFII,首批额度为200亿元,分配给九家基金公司和12家券商.此后批出500亿元第二批额度,用于发行人民币A股ETF产品.(完)

参看相关细节,可点选港交所网址(here)

--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐