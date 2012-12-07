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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 08:14 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月7日

路透香港12月7日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7493港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周四收高39.55点或0.3%,报13,074.04点.苹果(AAPL.O)股价反弹提振科技股,但投资人不
愿在就业报告前大举押注.

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  215.230   -0.92      11392            16.679       0.35
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.820   -1.46      37228             3.354       0.72
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   57.220   -1.14     103761            88.683      -0.19
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   45.710    0.44      65617            23.615       0.92
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  137.220    0.32      23656            10.634      -0.06
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  108.930    0.08      16725             8.441       0.25
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   51.750   -0.23     276059            80.205       0.76
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   56.340    0.05      15411             4.366       0.83
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.850    0.76     125949            12.283       0.18
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.860    0.89      27743            12.290       1.57
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   36.500    0.36      11905             7.071      -0.55
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.880    0.57       4412             3.546      -0.39
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.350    0.87       3403             1.345     -49.26
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.490    3.32      23663             0.386      -1.05  (完)

  --整理 李珊珊

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