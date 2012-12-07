《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月7日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透香港12月7日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7493港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收高39.55点或0.3%,报13,074.04点.苹果(AAPL.O)股价反弹提振科技股,但投资人不 愿在就业报告前大举押注. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 215.230 -0.92 11392 16.679 0.35 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.820 -1.46 37228 3.354 0.72 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 57.220 -1.14 103761 88.683 -0.19 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 45.710 0.44 65617 23.615 0.92 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 137.220 0.32 23656 10.634 -0.06 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 108.930 0.08 16725 8.441 0.25 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 51.750 -0.23 276059 80.205 0.76 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 56.340 0.05 15411 4.366 0.83 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 15.850 0.76 125949 12.283 0.18 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 15.860 0.89 27743 12.290 1.57 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 36.500 0.36 11905 7.071 -0.55 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.880 0.57 4412 3.546 -0.39 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.350 0.87 3403 1.345 -49.26 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.490 3.32 23663 0.386 -1.05 (完) --整理 李珊珊
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。