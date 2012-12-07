《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月7日

路透香港12月7日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7493港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收高39.55点或0.3%,报13,074.04点.苹果( AAPL.O )股价反弹提振科技股,但投资人不 愿在就业报告前大举押注. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 215.230 -0.92 11392 16.679 0.35 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.820 -1.46 37228 3.354 0.72 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 57.220 -1.14 103761 88.683 -0.19 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 45.710 0.44 65617 23.615 0.92 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 137.220 0.32 23656 10.634 -0.06 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 108.930 0.08 16725 8.441 0.25 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 51.750 -0.23 276059 80.205 0.76 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 56.340 0.05 15411 4.366 0.83 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 15.850 0.76 125949 12.283 0.18 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 15.860 0.89 27743 12.290 1.57 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 36.500 0.36 11905 7.071 -0.55 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 22.880 0.57 4412 3.546 -0.39 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.350 0.87 3403 1.345 -49.26 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.490 3.32 23663 0.386 -1.05 (完) --整理 李珊珊