《香港报摘》--经济日报12月7日

* 要闻版头条:

--人保(1339.HK)今挂牌,董事长吴焰:三年内保双位数增长,保费及盈利增长,都可跑赢市场基准.

* 其他:

--缠扰五年,中移动(0941.HK)尚未成功引入苹果(AAPL.O)iPhone手机.除早前一直提及的技术问题外,公司总裁李跃透露,两家公司必须就利益分享的相关细节进行进一步的探讨.

--思捷环球(0330.HK)昨举行股东周年会议,持有10.34%股权的第二大股东、思捷前主席邢李(火+原)未有出席.公司非执行主席柯清辉表示,未收到邢加入董事会的要求.

--玖龙纸业(2689.HK)董事长张茵于股东会后表示,市场最坏的时间已经过去,需求回升,并预期今年度盈利及毛利率不低于去年度.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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