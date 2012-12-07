《香港报摘》--经济日报12月7日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
* 要闻版头条:
--人保(1339.HK)今挂牌,董事长吴焰:三年内保双位数增长,保费及盈利增长,都可跑赢市场基准.
* 其他:
--缠扰五年,中移动(0941.HK)尚未成功引入苹果(AAPL.O)iPhone手机.除早前一直提及的技术问题外,公司总裁李跃透露,两家公司必须就利益分享的相关细节进行进一步的探讨.
--思捷环球(0330.HK)昨举行股东周年会议,持有10.34%股权的第二大股东、思捷前主席邢李(火+原)未有出席.公司非执行主席柯清辉表示,未收到邢加入董事会的要求.
--玖龙纸业(2689.HK)董事长张茵于股东会后表示,市场最坏的时间已经过去,需求回升,并预期今年度盈利及毛利率不低于去年度.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。