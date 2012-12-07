〔香港新股〕中国人保集团首日挂牌开盘报3.59港元,高招股价3.2%

路透香港12月7日电---中国主要综合保险商--中国人民保险集团股份有限公司(1339.HK)周五首日在港挂牌,开盘价报3.59港元,较招股价高出3.2%.

人保集团是中国最大非寿险公司--中国财险(2328.HK)的母公司,其为今年以来集资额最多的一只香港首次公开发行(IPO),该公司以每股3.48港元的接近招股价区间下限定价,集资240亿港元(约31亿美元).

中金、汇丰、瑞信及高盛担任人保集团上市的保荐人.(完)