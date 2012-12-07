〔香港新股〕中国人保集团首日挂牌开盘报3.59港元,高招股价3.2%

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透香港12月7日电---中国主要综合保险商--中国人民保险集团股份有限公司(1339.HK)周五首日在港挂牌,开盘价报3.59港元,较招股价高出3.2%.
人保集团是中国最大非寿险公司--中国财险(2328.HK)的母公司,其为今年以来集资额最多的一只香港首次公开发行(IPO),该公司以每股3.48港元的接近招股价区间下限定价,集资240亿港元(约31亿美元).
中金、汇丰、瑞信及高盛担任人保集团上市的保荐人.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路