《香港报摘》--信报12月7日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
* 要闻版头条:
--两大银行汇控(0005.HK)(HSBA.L)及渣打(2888.HK)(STAN.L)在美国涉嫌违规被查事件,可望于短期内与监管机构和解.
* 其他:
--热钱涌港令市场资金泛滥,加上今日上市的人保(1339.HK)逾300亿港元的资金将解冻,不少企业借机部署"抽水"大计.消息指出,有投资银行在过去一星期接连为金沙中国(1928.HK)以及华润置地(1109.HK)这两大蓝筹试水温,估计配股筹逾200亿港元.
--摩根大通预料明年中国经济增长目标至7%,以确保经济增长质量.
--思捷(0330.HK)主席柯清辉称,中渝置地(1224.HK)主席张松桥极可能入股思捷,转型计划将微调.
--港股近日再升至年内高位,惟再有新股宣布延迟上市计划.据市场消息指出,除了亚美能源认为市场气氛未见好转,延迟其上市大计之后,原定今日开始招股的惠生集团(2236.HK)也暂缓招股计划,但仍会继续与潜在投资者会面,争取赶于年底前展开招股大计.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。