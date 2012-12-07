《香港报摘》--信报12月7日

* 要闻版头条:

--两大银行汇控(0005.HK)(HSBA.L)及渣打(2888.HK)(STAN.L)在美国涉嫌违规被查事件,可望于短期内与监管机构和解.

* 其他:

--热钱涌港令市场资金泛滥,加上今日上市的人保(1339.HK)逾300亿港元的资金将解冻,不少企业借机部署"抽水"大计.消息指出,有投资银行在过去一星期接连为金沙中国(1928.HK)以及华润置地(1109.HK)这两大蓝筹试水温,估计配股筹逾200亿港元.

--摩根大通预料明年中国经济增长目标至7%,以确保经济增长质量.

--思捷(0330.HK)主席柯清辉称,中渝置地(1224.HK)主席张松桥极可能入股思捷,转型计划将微调.

--港股近日再升至年内高位,惟再有新股宣布延迟上市计划.据市场消息指出,除了亚美能源认为市场气氛未见好转,延迟其上市大计之后,原定今日开始招股的惠生集团(2236.HK)也暂缓招股计划,但仍会继续与潜在投资者会面,争取赶于年底前展开招股大计.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 黄凯

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