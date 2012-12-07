《香港报摘》--其他报纸重要消息12月7日

* 明报:

--香港交易所(0388.HK)配股集资77亿港元.港交所发言人表示,国开行未有参与港交所的配股.而国开行亦回应称,本身未有认购今次港交所配售股份.

--政府推出两地皮今天截标,其中邻近柯士甸站、佐敦官涌街7号蚊型住宅地,由于位处核心地段,加上规模相对小及门槛低,预料除发展商外,个人投资者亦会参与入标.市场估值介乎1.66亿至2.1亿港元.

* 星岛日报:

--消息透露,截至今年11月,按揭证券仅购入8亿港元资产,远少于去年全年的97亿港元.预料自按揭证券公司成立以来,全年计买入最少资产的一年.但按证预算明年购入资产将回升至30亿港元.

--地政总署数字显示,上月批出预售楼花同意书的住宅项目,合共2,107个单位,数字属于近期新高,涉及项目则有4个,当中新鸿基地产(0016.HK)发展的元朗尔峦最为瞩目,项目共提供780伙,发展项目料最快明年农历年前推出.

* 苹果日报:

--香港航空总裁杨建红证实,公司决定把10架仍未接收,空中巴士A380定单,缩减至不多于5架.调整订单的主要目的是集中发展地区性短期业务, 料短期内不会开办新的长途航线.

--越秀地产(0123.HK)宣布,与广东保利房地产组成合营公司,共同开发广州市萝岗区长岭路地皮.该地皮由越秀地产在10月以16.5亿元人民币购入.

* 东方日报:

--因处理核数师审核事宜而停牌逾9个月的岁宝百货(0312.HK)公布延发多时的去年底止全年业绩,全年纯利按年跌逾64%至7,163.2万元人民币.公司将继续停牌.

* 文汇报:

--俄侣(0486.HK)宣布,与山东信发铝电集团签订谅解备忘录,研究双方未来潜在的合作领域,包括在铝业成立合资公司.

* 大公报:

--龙湖地产(0960.HK)公布,今年首11个月累计实现销售金额358.6亿元人民币,达全年目标390亿元人民币的92%.

--政府积极增加住宅供应,物业顾问高力国际看淡明年中小型全宅楼价表现,预测楼价将会回落达15%,成交量亦将减少一成.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]