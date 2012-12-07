〔港报社评〕中央反腐风暴,须建财产申报制--经济日报12月7日

习近平接任中共总书记即拉开一场新反腐风暴,最新落马的高官是四川省委副书记李春城.习近平为免亡党亡国,要显反腐决心,打虎行动料持续.惟反腐更须从根本的制度着手,故广东欲推的官员财产申报公示试点更为关键.

习近平上月中接班后随即掀起反腐风暴.惟民众对中央再掀反腐风暴既喜且忧,喜的固是对中央打老虎乐观其成,但却担心今次反腐风暴会否只是另一场来得急、走得快的政治运动.故从大局来看,运动式拉倒贪官只是治标,治本的关键始终是制度建设,尤其要推行阳光法案,实施官员财产申报及公示制度.因此外界更应关注广东明年将以一县一区作试点,推行官员家庭财产申报及公示制,为反腐制度化跨出一步.

然而,类似的试点亦非首次推行,上届胡温政府就曾在浙江、新疆部分县市,以至上海浦东进行试点,惟计划虎头蛇尾,原因无非是内地官场腐败已趋结构化,既得利益者串连抵制,不少官员根本没如实申报、资料更不对外公示,最终更不了了之.广东的财产申报公示试点要避免重蹈覆辙,一方面必须全力监督,强制相关官员如实申报,并作严格覆核.另一方面更要订出确切时间表,如在试点1年后即总结经验,并即部署全国推行,不容利益集团的阻挠.

中央新领导层无论为党为国,都必须全力反腐败,关键是建立制度,特别是做好财产申报及公示制.故广东试点的成败,将是外界检视习近平反腐成绩的重要指标. (A10)