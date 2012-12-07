〔港报社评〕隧道"合理回报率"不再合理--星岛日报12月7日

东区海底隧道加费遭仲裁庭驳回,市民松一口气未几,又到大老山隧道申请加费,理由同样是享受不到合理回报水平.东隧仲裁显示合理回报水平并非一成不变,政府审批大隧申请时,应该同样降低其合理回报率来考虑,不容许暴利.

东隧在通车后3年即转亏为盈,第7年已经没有累积亏损,以后年年赚钱,仍然继续申请加费,每次都被政府否决,交由仲裁决定,至今已经进行了3次仲裁,政府2负1胜.两条隧道的协议,是在回归前的高通胀年代签署,回归后本港有相当长的岁月处于通缩和低通胀环境,虽然东隧声称回报率未去到15%的下限,但计及专营期内的低通胀率,仲裁庭认为,其实质回报率已经超乎当初签约时的合理期望.

今次大隧同样以达不到合理回报率申请加费,与东隧相异之处,是东隧现时已经享有双位数回报,大隧盈利不如东隧丰厚,通车后17年才没有累积亏损,当初定出许可回报率13%,但至今回报率只得6%.还有5年多专营权就届满,隧道公司希望在期内取回合理利益.

计及专营期内通胀低于预期因素,市民觉得不应该再以13%作为参考回报水平.至于应该调低多少,目前没有客观标准.政府审批大隧申请时,不可能“逢加必反”,但须提出具说服力的理据,向大众交代其认为加幅是否超过合理回报水平,要是觉得加费不合理,就要不惜否决,再透过仲裁途径解决. (A06)