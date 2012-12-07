〔港报财经评论〕年尾股市派对多--信报12月7日

年尾股市派对多 /习广思

圣诞将至,但年关毕竟不易过,大行裁员未停过,由年头裁到年尾.大行花旗最后一着是大刀阔斧在全球裁员1.1万人,相等于员工总数4%.连同早前瑞银、汇丰及美银等大型银行的全球裁员计划,银行”瘦身”及金融去杠杆化似乎未停过.路透统计显示,由2007-2011年间,花旗宣布裁员总计近96,500人,高盛、大摩及美银仍在计划裁员.管理谘询机构Roland Berger在11月中的报告指出,全球投行将再裁员4万人,有三分一投行打算放弃全球宏大目标,各家银行股东要求削减成本,尤其是投行收入因市场交易量偏低及资金要求提高,令利润被侵蚀.事实上,花旗宣布大裁员后,股价急升6.3%,银行”瘦身”,市场欢呼,大行裁员难以避免,难怪华尔街人士感叹这是前所未有的惨淡情况.港股及A股周三急涨后,昨日见喘息,恒指开市后升至22,355点高位,看好的投资者不放过熊证重货区,屠熊刀未手软,及后走势回软,收报22,249点,下跌21点,大市成交额625亿港元,沽空比率7.2%.

恒指50周线升穿250周线,对上一次出现交叉是2010年2月初.芬佬的目标是追赶羊群,但如果明知道难追,最简易的方法是买指数.有芬佬直言看好港股,拿货最多是盈富基金(2800.HK),这解释了为何近期ETF大受欢迎,板块轮动急速,反映基金转身有难度,也反映眼下选股不易.选股虽然困难,但年尾强者愈强,内房股强势未了,且故事多多.昨日花样年(1777.HK)股价上升,反映资金藉销售数据捉路,但值得留意的是深圳概念连日引起异动,深圳国际(0152.HK)昨天升9.9%,深圳控股(0604.HK)升5.9%.深圳国际确认,全资拥有的西部物流园园区土地已经纳入深圳前海深港现代服务业合作区的范围.投资考耐性,深圳打算将前海发展成为珠三角曼哈顿,结合金融、法律、会计及其他业务,当然离不开地产.概念7月提出,10月中才起动.

内房股大升大跌,年尾急炒销售及盈利,落后内房股急追,强势内房股升至新高,年底前仍故事多多.有说资金恋栈是为人保(1339.HK)铺路,新股挂牌后热钱随时散,市场有虚实,人保今日上市,暗盘叫价升6%,资金会否在下周散水?区内股市持续涨升,昨日台股十连升后断缆,日圆持续疲弱造就日股再升.资金仍在,派对未完,但恒指连升3个月后,12月派对能否继续?恒指12月至今表现为七升三跌,类似统计信不信由你.正如Sellin May一样,也不是年年皆准,然而基金年尾追货粉饰橱窗,仍然令许多人抱有憧憬.恒指十年统计或许数据不够多,Bespoke Investment Group一项美股统计,无论是过去20年、50年或100年,道指在11-12月份上升的机会颇高,平均回报都是正数.(B02)

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经济势好转美元前景佳 /苏子

昨天亚洲市欧罗兑美元曾微破本周二的1.3044低位,但当触及1.3040水平后便已回稳过来,未见进一步下试1.3010的10天SMA支持及1.30心理关口,随后伦敦入市后,汇价已自上述低位反弹至1.3082高位,故汇价的短线走势仍然较为反覆.留意昨天伦敦市所造的1.3082高位是前晚美国收市前本来的重要即市支持位,由于跌破后便乏力返回之上波动,故可视为重要即市阻力位.只要昨晚欧罗兑美元没有明显升回1.3080阻力以上波动及收市,预料反覆过后将有较高机会向下作出重大突破,正式返回1.30心理关口以下波动.

昨天澳元兑美元表现靠稳,最高曾见1.0492,略为突破本周二所造的1.0484高位.留意目前澳元兑美元的20天保历加通道顶部阻力刚好处于1.05心理关口,若昨晚澳元兑美元未能顺势突破此阻力关口,并回落至1.0470水平以下收市,预料汇价将较难以单边市形式向上作出重大突破,后市较大机会在1.0330-1.0480间以上落市的形式运行.汇价若明显跌破1.0330支持关口收市,预料整体走势将会明显转弱.目前较为看好美元大方向的表现,原因是相信美国经济目前再次陷入衰退的机会不高.至于目前困扰市场的财政悬崖问题,预料最终会获得解决,故市场上的大量闲资最终一定会流入继续好转中的美国实体经济,而代价便是美国的通胀不可能长期保持在目前的超低水平,结果联储局有可能提早宣布加息.

只要市场预期联储局有加息抗通胀的需要,即使美国还未正式进入加息周期,相信不少醒目资金会先行入市买入美元,从而令美元出现一个有实质支持的上升浪.自金融海啸爆发后,美元的支持力主要来自避险资金,而来自这方面的支持力其实并不实在.因此,稍后美元的升浪若是由美国经济好转及市场有藉口炒作联储局可能加息而触发的话,预料届时美元的上升浪将可以持续一段甚长的时间,估计美元可结束与高风险资产的反比关系.(B08)