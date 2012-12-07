〔港报社评〕征费势在必行,减废循序渐进--文汇报12月7日

政府昨日公布拟采用按量收费推行垃圾征费的建议,推算本港3人家庭每月需收费40元,明年就收费制度进行次阶段公众谘询,预料最早于2016年落实.香港堆填区饱和问题迫在眉睫,以垃圾征费减少废物源头已势在必行.不过,本港的减废文化尚未成熟,政府需循序渐进实施计划,初段应提供适当补贴和加强教育配套作为过渡,同时应进一步资助本地回收行业,与征费计划相辅相成.

事实上,实施垃圾征费后,低收入家庭和工商户更首当其冲,担心征费过高,难以应付生活和营业成本.本港有关垃圾处理和环保教育等配套方面,相比起台湾、韩国和日本,尚未成熟,不少市民连垃圾分类仍未熟悉.政府日后实施垃圾征费的起始阶段,应提供适度补贴和配套措施作为过渡,以免成为扰民措施,期间应积极推动垃圾分类文化,引导市民在弃置垃圾前先作分类,整理出更多可回收废物,令市民和商户逐渐养成减废的生活习惯.

政府还可进一步和环保工业结合,做好回收配套,令收集得来的固体废物能循环再用,和垃圾征费措施相互配合,环环紧扣,减废之余进一步把废物变成有用物料,形成良性循环.现时不少回收行业面对土地和经营困难等问题,令环保工业的发展受到阻碍,政府可加强资助本地的环保行业,鼓励木材、五金、塑胶等回收业发展,在土地供应、周边配套设施和经济方面给予优惠,扩大行业回收处理量,同时提供更有系统的回收渠道,让市民可更容易把废物交到回收商手中,促进环保工业发展,配合减废措施. (A03)