〔港报社评〕售平保符策略,卖资产陆续来--信报12月7日

汇丰控股正式公告将平保股权售予正大集团.今次交易,汇控除税后可获利润高达26亿美元.以汇控2002年入股平保至今投入资金逾120亿元计,回报超过一倍,算是相当不俗.

自2008年金融海啸爆发以来,汇控业绩受欧美业务尤其是美国的投资银行业务拖累,盈利能力大幅倒退,不但严重亏损,被迫向股东伸手,供股集资,过去向全球积极扩张业务的进取策略,也必须复归传统.事实上,金融海啸后,金融资本的黄金时期已经过去,风光不再.现时欧债危机虽然暂时缓和下来,但全球主要经济国家债务严重,竞相量宽,不过是将危机无限期押后,以时间换取空间而已,未来前景依然令人忧虑.

另一方面,汇控涉及在美国洗黑钱案至今仍未彻底解决,汇控行政总裁欧智华上月发表第3季财务报告时,已透露集团会拨备15亿美元作为罚款,如今最新的消息显示,赔偿罚款可能高达18亿美元.

为了维持集团的盈利能力,汇控自去年起已不断出售资产和结束非核心投资和业务.今年公布中期业绩报告时,欧智华已宣布出售和结束36项业务,同时减持约550亿美元风险加权资产,所以现时出售在业务上协同效应有限的平保股权,套现和获取巨额利润,完全合理,符合集团定下的策略,并非意外.

出售业务后,集团的资本充足比率得以进一步改善.去年底,汇控的第一级资本充足比率只有10.1%,今年公布中期业绩报告时,已增至11.3%.至9月底,汇控的第一级核心资本充足比率和总资本比率分别为11.7%和15.6%,出售平保后,上述2个比率会分别增加0.5%和1%,令集团更趋稳健.

市场普遍预料,在出售中国业务后,汇控可能会于短期内再出售美国的“有毒资产”次级贷款组合,初步规模约为27亿美元.倘若全数出售所持次按组合,规模更高达442亿美元.汇控出售次按虽然有所损失,但长痛不如短痛,与其年年拨备,倒不如一次沽清计数,至少可以消除不明朗因素,恢复前景,更可进一步增加资本充足比率,令投资者更具信心. (A02)