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货币新闻 | 2012年 12月 7日 星期五 09:34 BJT

〔香港股市〕开高,普拉达第三季获利强于预期带动股价跳升

路透香港12月7日电---香港股市周五开盘小幅上涨,金融类股扶助大盘上涨,普拉达(Prada)(1913.HK)跳升4.7%,此前该公司公布的第三季获利强于预期.

恒生指数.HSI开盘上涨0.2%,报22,294.7点.恒生国企指数.HSCE上扬0.3%.这两项指数均有望连续第三周录得周度升幅.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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