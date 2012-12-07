〔港报财经评论〕低吸濠赌股,可财息兼收--经济日报12月7日

低吸濠赌股,可财息兼收 /林瑞芬

港股经周三急升后昨略为牛皮,守50天线21,460,反覆挑战23,000,昨收22,249,跌21点,成交额625亿港元.今日市况应不闷,人保集团(1339.HK)上市,起码谷起大市成交额.港股走势仍有点美中不足,国指昨高见10,908,平11月初高位,在高位出现好淡争持,能否力冲,对恒指进一步挑战23,000起着关键作用,要知恒指成分股中国企业蓝筹占有一定比重,目前寄予厚望于内险股及内银股身上.A股经周三大反弹后,昨又呈现牛皮,强势反弹往往不足三日,上证收报2,029,跌2点,人行续逆回购过千亿港元,反映临近年尾市场流动资金面有一定压力,这也是认为年底A股反弹力仍有限,外资热捧A股ETF,不是短视,而是中、长线角度,但短线A股大升有难度,不能只炒无米饭.当A股间中急升后又复牛皮,A股ETF短线升幅过于急大之时,不宜追涨.有信心A股能慢慢步出困境,只宜逢低收集A股ETF,当月供ETF.

大趋势处反弹路崎岖不平,但随着新一届领导层上场及讲话透视,中国内地已在凝聚城镇化概念炒作潮,这将是不明朗大势之最明朗亮点.投资者趁年尾多做功课,发掘可能受惠股份.当中,暂区分四类受惠股:一是房地产股份.二是建筑建材股份.三是工程机械股份.四是智能设备兼消费升级股份.由于目前正值建筑淡季,建筑建材及工程机械股份升势不及房地产,昨日有内房股不断创高位,如保利置业(0119.HK)、深圳控股(0604.HK)和绿城中国(3900.HK)等.圣诞节将至,股民要花点心思与家人过节,除讲饮讲食外,去澳门玩乐一番都为好主意.濠赌股周初一度急回,主要是借市场传闻有中国调查洗黑钱及11月赌场收入增长一般,查实调查洗黑钱时有发生,赌场收入的增速也有季节性因素.踏入12月尾,又是旺季,故认为回吐是藉口,昨股价回升,银娱(0027.HK)、金沙(1928.HK)、永利澳门(1128.HK)等涨0.3%-2.3%不等.

要明白任何行业都会经历发展期、高增长期及成熟期.从近年澳门赌场收入趋向启示,此行业已介乎高增长期及成熟期,不可能望收入每月高速增长.反之,濠赌股的收入规模渐趋成熟,已不像以前一味投资,融资再投资,而是将收入定期派予股东,如永利澳门公告预期,将于紧接的财政年度3月或前后,考虑建议前一个财政年度的末期股息,以及于当期财政年度8月或前后,考虑宣派中期股息.(013)

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国指稍回,等待数据 /余少文

A、H股急升一日后,昨日无以为继,似在等待消息,除了中国经济工作会议即将召开外,周日开始陆续披露11月宏观经济数据,市场普遍预期通胀反弹至2.1%,惟相信无阻经济温和回升,经济概念股仍然要留意.国企指数昨日升35点或0.3%,收10,865点,成交额回落至134亿港元,只有37%主板H股可以造好.而红筹指数升5点或0.1%,收4,430点,成交额51亿港元,继续由强势内房股领涨.虽然国指曾高见10,908点,见七个月高位,可惜高开低收,仍然受制10,900点,希望国指稍作整固后,可以向上突破及挑战12,000点.因为国指早前调整守50天平均线,加上10天和20天平均线跟50天线汇聚,三线汇聚反映大市处于待变阶段,只要指数守住50天平均线,向上突破的机会颇高.不过,指数若然突破失败,有机会发展两个走势模式:一是在10,200点至10,900点上落,以上落走势消化沽压然后再待变.另一是跌穿10,200点,则形成”双顶”形态,10,000点会是一个关键支持位,失守便要下试9,500点.

虽然政治局会议已为稍后召开的中国经济工作会议定调,但市场仍观望中国经济工作会议会否淡化GDP,及会否有详细的城镇化政策.另一观望点应是周日开始陆续公布的11月宏观经济数据,国家统计局周日公布11月CPI、PPI、固定资产投资等数据,市场预期通胀反弹,彭博预测11月通胀反弹至2.1%,会是下半年最高的通胀水平,PPI则可承接上月跌幅收窄走势,只跌2%,较上月跌2.8%显着好转,或可确认早前公布的制造业PMI回升.经济能否真正好转,固定资产投资和银行新增贷款都是重要讯号,预期11月固定资产增幅继续反弹至20.9%,回到今年3月水平,不排除是中国推动基建工程所造成.而同月新增贷款可能约5,500亿元人民币,相信全年新增贷款可超过8万亿元人民币,能否达8.5万亿元人民币则要看银监会和人民银行对银行12月贷款会否松手,但希望明年新增贷款可以增加至9万亿元人民币,除了利好内银股外,也可反映中国内地经济好转才会对信贷需求上升.

不过,进出口贸易仍然偏弱,预期11月增幅会回落至单位数,惟只要欧美经济没有进一步下滑,加上中国重申来年会继续推动内需,以及中国政策扶持下,贸易是可维持一定增长.当然,随着中国内地经济继续回暖,经济概念股可以看好,如中国人寿(2628.HK)、中国平保(2318.HK)、中国太保(2601.HK)、工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)、农业银行(1288.HK)、中国银行(3988.HK)等,若然国指跌至10,000点或以下水平,这些股份会有吸引力.(010)