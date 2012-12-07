〔香港新股〕中国人保集团首日登场表现亮丽,收涨近7%(更新版2)

(新增评论,细节和更新收盘价)

* 人保集团首日挂牌最多大涨逾8%,收高7%

* 为逾两年来香港最大宗IPO

* 整体市道转强,散户追捧带动股价走高

* 人保称仍有发行A股计划

路透香港12月7日电---两年来香港最大宗IPO--中国人民保险集团股份有限公司(1339.HK)周五首日登场表现亮丽,最多曾大涨逾8%,收盘涨近7%.

香港股市及首次公开发行(IPO)市场今年吹淡风,据联交所数字,今年1-11月新增上市公司只有57家(包括由创业板转往主板的上市公司),按年减少三成,IPO集资金额按年更大削76%,至534.33亿港元.首11个月港股每日平均成交额,由去年同期的718亿港元收缩至532亿港元.

今年以来上市集资额过百亿港元的,只有中国主要综合保险商--人保集团和4月上市的海通证券H股(6837.HK)(600837.SS),后者首日挂牌仅以持平招股价收盘.人保集团今天先以高出招股价3.2%的价格3.59港元承出第一口价后节节走高,最多曾升逾8%至3.76港元的盘中高点,收盘涨3.72%,以3.72港元收市.大盘恒生指数.HSI则跌0.26%.

人保集团是继2010年10月友邦保险(1299.HK)后,两年以来本地最大宗的首次公开发行(IPO),公司以每股3.48港元的接近招股价区间下限定价,集资240亿港元(约31亿美元).

受到此前市场气氛欠佳影响,部份计划上市集资的公司推迟计划或削减集资额,不计及基础投资者的部份,人保IPO的机构投资者认购部份只获得约三倍认购,人保只能以接近其原来招股价区间3.42-4.03港元的下限定价.但其供散户认购的香港公开发售部份,仍获得17.54倍的认购.而散户认购部份只占其IPO发售股份总数的7.5%(不计行使超额配股权前)

随着近日港股表现转强,投资者信心渐恢复,分析师表示,部份向隅散户在人保上市后买进,推高其首日表现.

**候适当时机发行A股**

为了确保能够在今年顺利进入资本市场,人保集团决定主动放弃A股发行只发H股.人保集团董事长吴焰昨日接受路透访问时表示,公司仍有继续发行A股的计划,所谓审时度势,目前在等待合适的时机.[ID:nSH0122173]

以市场份额计算,人保集团的财险业务稳居国内榜首,寿险业务则居第五.2009-2011年期间,其规模保费复合年增长率为22.6%,较保监会公布的同期中国保险行业整体水平高出3.4个百分点;同期归属于母公司股东净利润的复合年增长率则高达116.3%.

按总保费计,于2011年,中国保险市场是亚洲第二大及世界第六大保险市场.

根据瑞士再保险的数据,中国的寿险市场发展仍十分青涩,于去年底的渗透率仅1.8%,相对日本和美国等先进国家分别8.8%和3.6%的渗透率是较低水平.

"人保集团的寿险业务增长快速,未来将会成为集团最大的业务板块."评级机构穆迪分析师Sally Yim表示,"公司将需要更多的资本去应付寿险业务的快速成长."

中国财政部是人保集团的控股股东.此次H股发行完毕后,公司又引入了AIG、中国人寿、中国出口信用保险、东京海上日动火灾保险公司等成为基础投资者.人保集团亦是中国最大非寿险公司--中国财险(2328.HK)的母公司.

中金、汇丰、瑞信及高盛担任人保集团上市的保荐人.(完)