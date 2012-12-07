香港已公布经济指标--2012/12/7

时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年10月 零售值 +4.0 +9.4 +23.0 2012年10月 零售量 +3.6 +8.5 +15.0 2012年第三季 本地生产总值(GDP) +1.3 +1.2 +4.3 2012年10月 综合消费物价指数(CPI) +3.8 +3.8 +5.8 2012年10月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.3 +4.3 +5.2 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年8-10月 12月7-9月 11年8-10月 3.4% 3.3% 3.3% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年10月 贸易赤字/盈余 -42.7 -45.2 -23.1 -------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据. (完)