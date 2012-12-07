〔香港房地产〕10月各类私人住宅楼价续创新高但涨幅略收敛,小单位领涨

路透香港12月7日电---香港差饷物业估价署周五发表最新数据显示,10月全港各类私人住宅单位楼价继续创纪录新高,但环比涨幅较前月略为收敛;今年前10个月楼价累计上升23%,细面积住宅单位升幅继续领跑.

据差饷物业估价署统计的临时数字,10月所有类别的私人住宅楼价指数为223.2,较9月份经修订后的临时数字217.5升2.6%.按面积分类的五类型住宅楼价全线上升,当中以面积40平方米以下的中小型住宅涨势继续领先,升幅3.2%,但较前月的3.8%略为回落.

至于大面积豪宅表现则落后,面积100-159.9平方米及160平方米以上豪宅楼价,于10月份分别按月涨1.9%和0.86%.而面积40-69.9平方米和70-99.9平方米的一般住宅期内楼价分别上升2.2%和2.5%.

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香港政府10月底推出两项楼市措施,包括向海外和公司买家开征15%的买家印花税,以及将原有的额外印花税税阶调高及延长适用期至三年,从控制需求面遏抑楼市,防范金融体系风险.从量度楼市晴雨表的中原城市领先指数(CCL)显示,在措施出台后,本地楼价已开始出现轻微降温.

租金方面,10月份整体租金指数继续上扬,所有类别私人住宅租金指数为149.2,按月上升1.1%,较前月修订后0.7%的升幅为高.面积40-99.9平方米的一般住宅租金升幅为1.1%,100平方米以上豪宅租金则升0.63%.(完)

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