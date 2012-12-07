〔香港数据〕截至11月底止外汇储备资产增至3,052亿美元--金管局

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透香港12月7日电---香港金融管理局(HKMA)周五公布,截至今年11月底止的官方外汇储备资产为3,052亿美元,较10月底时的3,017亿美元增加35亿美元.
外汇储备资产总额相当于香港流通货币的八倍多,约占港元货币供应M3的54%.
由于资金涌入新兴市场,以及中国经济看好,令港元在内的货币受到追捧,金管局按照联系汇率制度,于10月20日起重启干预,多次进场买美元沽港元.金管局周五午后向市场注资38.75亿港元,为本周内第三次注资,以维持港元兑美元汇率在7.75的强方保证.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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