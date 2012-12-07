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货币新闻 | 2012年 12月 7日 星期五 16:53 BJT

〔香港股市〕恒生指数收低,但受内地乐观情绪提振本周收高0.7%

路透香港12月7日电---香港股市周五小跌,但本周累计上涨0.7%,受内地股市从年底低点反弹带动.

恒生指数.HSI收报22,191.2点,略低于年内高位.恒生国企指数.HSCE上涨0.5%,本周累计上涨2.8%.

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