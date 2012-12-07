〔香港金融〕金管局向银行体系注资38.75亿港元,缓港元强势

路透香港12月7日电---据路透报价页面HKMAOOC显示,香港金管局周五下午向市场注入38.75亿港元,以维系港元兑美元汇率在7.75的强方兑现保证.

由于资金涌入新兴市场,以及中国经济看好,令港元在内的货币受到追捧,金管局按照联系汇率制度,于10月20日起重启干预,多次进场买美元沽港元.计及最新一次注资,金管局本周内已第三度向市场注资.

根据香港现行的联系汇率制度,港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元.金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时,从持牌银行买入美元;当触及7.85港元的弱方保证时,会卖出美元,从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完)