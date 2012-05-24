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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 11:46 BJT

〔日本债市〕公债价格因希腊隐忧而上涨,20年期债在新债标售前走坚

路透东京5月24日电---日本政府公债价格周四上涨,希腊退出欧元区的疑虑促使避险的投资人敲进债券,而20年期日债标售需求强劲的预期心理亦提供支撑,导致收益率(殖利率)曲线明显趋平.

即使今日稍晚将标售1.2万亿(兆)日圆20年期公债,但20年及30年期等超长债表现仍优于较短期债券,这种罕见的现象反映出市场预期此次标售需求强劲.

20年期日债收益率JP20YTN=JBTC跌2.5基点至1.630%,上日曾触及三周高位1.665%.

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