〔日本债市〕公债价格因希腊隐忧而上涨,20年期债在新债标售前走坚

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京5月24日电---日本政府公债价格周四上涨,希腊退出欧元区的疑虑促使避险的投资人敲进债券,而20年期日债标售需求强劲的预期心理亦提供支撑,导致收益率(殖利率)曲线明显趋平.
即使今日稍晚将标售1.2万亿(兆)日圆20年期公债,但20年及30年期等超长债表现仍优于较短期债券,这种罕见的现象反映出市场预期此次标售需求强劲.
20年期日债收益率JP20YTN=JBTC跌2.5基点至1.630%,上日曾触及三周高位1.665%.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。