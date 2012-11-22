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亚洲 | 2012年 11月 22日 星期四 16:03 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元逆转稍早升势收跌,受政策变动信号影响

路透首尔11月22日电---韩元兑美元KRW=周四在国内市场收低,逆转稍早的升势,此前韩国政府表示将采取措施抑制韩元的快速升值态势.

韩元兑美元KRW=KFTC周四当地市场收报1,085.9韩元,较盘中高位1,080.2低0.5%.周三韩国市场收报1,083.2.

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