〔企业结盟〕EADS已经要求德国支持其与BAE合并--德国政府发言人

标题新闻：日本标售10年期公债，投标倍数为3.74
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路透柏林9月14日电---德国政府发言人表示,空中客车(Airbus,空中巴士)母公司欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA已经要求德国政府支持该公司与英国BAE Systems (BAES.L)合并.
BAE Systems及EADS周三表示,双方关于合并协商已经进入最后阶段,若成功将打造营收规模超越波音(BA.N)的集团,并可因应欧美防务支出下滑.
此前有媒体报导指出,政府已经就合并计画给予祝福,但遭到产业及政界消息人士所否认.
德国总理梅克尔称,正在研究两家公司合并的计画.(完)
--编译 张明钧; 审校 高琦
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调查亦显示，受国内外需求改善带动，中国2月官方和财新制造业PMI均强劲回升，即便剔除春节干扰综合前两月看，制造业仍处于较高景气区间，印证中国经济企稳向好，一季度可能加速增长。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。