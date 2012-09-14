〔企业结盟〕EADS已经要求德国支持其与BAE合并--德国政府发言人

路透柏林9月14日电---德国政府发言人表示,空中客车(Airbus,空中巴士)母公司欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA已经要求德国政府支持该公司与英国BAE Systems (BAES.L)合并.

BAE Systems及EADS周三表示,双方关于合并协商已经进入最后阶段,若成功将打造营收规模超越波音(BA.N)的集团,并可因应欧美防务支出下滑.

此前有媒体报导指出,政府已经就合并计画给予祝福,但遭到产业及政界消息人士所否认.

德国总理梅克尔称,正在研究两家公司合并的计画.(完)