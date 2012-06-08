〔美国评等〕若未推出可信计画,则惠誉将在2013年调降美国债信评级

《独家新闻》中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
路透纽约6月7日电---惠誉周四重申,如果美国无法控制赤字且出台"可信的"财政整固计画,则将在明年调降美国主权债信评级. 惠誉同时表示,希腊若果真退出欧元区,则将迅速调降塞普勒斯、爱尔兰、意大利、西班牙及葡萄牙的信贷评级.此外,所有欧元区国家的评级都会列入负向评级观察名单当中,在六个月的时间架构内有可能会被降级. 主权评级分析师Ed Parker表示,"在四个AAA级主要国家当中,美国是惟一一个没有可信的财政整固计画的国家";中期而言,该国债务与国内生产总值(GDP)的比率料将上扬.(完) --编译 龚芳;审校 张涛
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
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路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。