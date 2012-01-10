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债券 | 2012年 1月 10日 星期二 10:26 BJT

更正:〔标题新闻〕德国标售39亿欧元六个月期国库券,得标收益率为"负0.0122%",首次出现负收益率

(更正:得标收益率应为"负0.0122%",而非"负0.122%")

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