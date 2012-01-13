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货币新闻 | 2012年 1月 13日 星期五 22:02 BJT

〔标题新闻〕尼日利亚主要工会称周末将暂停抗议活动,好让政府与工会能进行燃料补贴协商

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8CD222]

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