〔中国个股〕天威保变今年将在美国和印度建分支,投资逾20亿---董事长

路透北京3月7日电---中国大型电力设备变压器生产商--天威保变(600550.SS)董事长丁强周三称,今年拟在美国投资2亿美元设立新能源设备贸易公司,并在印度投资逾10亿元人民币设立电力设备新厂,投资额共计逾20亿人民币.

他是在人大和政协"两会"间隙对路透做出上述表示的.他并预计,今年中国的新能源行业将延续去年下半年的严峻形势,但料新疆和西藏可能成为光伏投资的年度重点地区,助力太阳能市场先行回暖.

"在印度我们已经过去30多人了,要建一个大型的电力设备工厂."丁强表示.而美国新公司将设立于北卡罗来纳州,以风电和太阳能设备的贸易服务为主.

受国际光伏市场频遭补贴取消和需求下降打击,中国光伏行业已陷入"寒冬"多时.天威保变今年1月发布公告称,受新能源市场萎缩及产品售价下降等因素影响,预计公司去年净利同比下降逾90%.

湘财证券分析师朱程辉之前在报告中称,鉴于该公司去年前九月已实现净利润2.32亿元,可见其四季度实际上已处于亏损状态.

丁强未对公司今年的盈利情况作出预估,仅表示将尽最大努力重拾增长.他并认为,今年国内新能源行业面临的形势依然很严峻,但料光伏行业表现将好于产能过剩严重的风电行业.

"去年青海有一轮(太阳能)建设,今年国家会把新疆和西藏等西北地区作为(光伏发展)的重点."他称.

中国已是全球最大的光伏电池生产国,包括晶澳(JASO.O)、无锡尚德STP.N、英利(YGE.N)及常州天合光能(TSL.N)等均跻身全球大厂之列.

保定天威保变电气股份有限公司隶属于央企中国兵器装备集团,公司主营业务包括变压器、太阳能光伏发电、风力发电设备等.其股价今日收挫1.89%,过去一个月则累计上涨7.12%.(完)