《龙年展望》台湾股市龙困浅滩後有翻身机会,债市养券当道

* 景气低迷,寄望欧债好转与中国降息

* 股市区间下移,下半年才有表现机会

* 债市养券当道,殖利率变化空间不大

* 选举变数不得不防,效应已开始发酵

记者 董永年

路透台北12月14日电---外有欧债内有台湾总统选举夹击下,台湾股市龙年运势大致可分为:潜龙勿用、见龙在田、飞龙在天三阶段;债市则以持盈保泰为主.

兔年盛极而衰的台湾股市,2012上半年仍将因欧债到期量达高峰而载浮载沉,但下半年伴随问题有望解决与中国可能放松银根,或有崭露头角机会.而殖利率处在历史低档的台债,除非有不可测的利空,否则养券还是王道.

龙年不可测的利空何在?总统大选结果是也.由於国民党候选人马英九与民进党蔡英文支持率不相上下,敏感的股债市已反映出投资人焦躁不安的心情,令台股今年跌幅逾20%,高居亚洲第一,10年期公债殖利率则是全球第二低.专家认为,选举利空有提前反映迹象,马英九若当选,股市将先涨再跌;若蔡英文当选,先跌一段後再说.

"台股上半年应该是龙困浅滩,但後来可能会飞龙在天,关键在欧债进展以及中国货币政策是否转松."万宝投顾总经理蔡明彰说.

但一提及总统大选的变数,蔡明彰不免忧心地指出.若是蔡英文当选,要先观察两岸经济协议(ECFA)是否暂停执行,这震撼将等同於2000年时陈水扁停建核四."会把一条龙打成蛇."

至於台债,一大型官股金控旗下证券商交易主管回忆起2004年陈水扁再度当选的情景时称,当时资金大量外流,股债市双双走空,10年公债殖利率两个月反弹了近70个基点."现在(殖利率)这麽低,一旦多杀多,後果不能想像."

离明年1月14日台湾第13任总统直选仅剩30天,受亲民党主席宋楚瑜出马参选影响,现任总统马英九与蔡英文陷入苦战.根据本地联合报在14日公布的最新民调显示,马英九获得42%支持率、蔡英文则有35%.惟政治大学预测市场研究中心在11日公布的预测,蔡英文得票率达50.3%、马英九则为41.6%.

兔年在两岸情势一片和谐、以及美国推出宽松政策带动下,台湾股市.TWII2月初一度冲高至9,220.69点,但下半年因欧债危机扩大,伴随总统大选选情陷入僵局,指数也一泄千里,11月底曾低见至6,744.26点,跌幅高达26.9%.至於10年期公债.TW10YTBI殖利率也从7月底的1.59%下跌至第三季的约1.22%,跌幅约37个基点,目前仍停留在低档区震荡,仅次於日本同年期公债JP10YTN=JBTC约1.0%的殖利率.

最新路透调查显示,明年中国央行料首选继续下调存准以"保增长",同时若经济增速降至8%以下,亦不排除降息或出台新的经济刺激计划.[ID:nCN1278192]

中国中央经济工作会议为明年经济工作布署为:经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持宏观经济政策的连续性和稳定性.[ID:nCN1283394]

"潜龙勿用"一词来自易经乾卦,指因未得时势,莫要强出头、"见龙在田"指已到了出潜而现的时候、"飞龙在天"则意指人事物到达最完善的阶段.

**股市区间下移,债市靠养券**

整体而言,明年经济成长预料较今年走疲.台湾官方已预估,今年经济成长率4.51%,明年放慢至4.19%,明年上半年也是本波经济成长放慢的低点.此外,明年第一季欧洲国债危机预料达到高峰,届时义大利公债密集到期,将会对全球股市投入不确定变数.

富邦投顾总经理萧乾祥就说,经济成长降温,明年台股区间会较今年下移,上半年将会落底.

金融机构也普遍预期,随着景气逐渐好转,2012年下半年股市应能随势走扬,逐季好转.

根据路透先前对12位基金经理及分析师的调查预估中值显示,台湾加权股价指数.TWII料将在2012年6月底来到6,800点,年底前则走升至7,900点;但伴随近期股市的疲弱表现,多家金融机构纷纷将大区间下移至6,100-8,800点之间.

债市方面,八家主要交易商也对路透表示,明年上半年将会是债市殖利率的低点,因央行面对经济走疲情势,料将降息一至两次以为因应,由於调整的空间并不大,预估10年公债殖利率的区间会在1.175-1.475%.

"明年货币政策不致太宽松,反而财政政策会比较积极.债市殖利率再向下的空间,顶多10个基点."一大型寿险业交易员说.

由於欧债危机拖累全球经济低成长,债市交易商多半认为,低利率的政策会维持相当长的一段时日,在殖利率变动空间有限不利交易的状况下,养券赚取利差,才是明年操作的主流策略.

"明年肯定要靠养券,你看10年券100/5的筹码有多少?800亿耶,却安安静静没有成交,因为大家惜售啊."一政府银行交易主管称.

**马总统?蔡总统?**

只不过,明年1月14日的总统和立委合并选举,仍然是金融市场上一大变数.

一位不愿具名的本地投顾董事长说,"如果政党轮替,对股市有杀伤力....各方认为,如果民进党候选人当选,台股指数的低点可能到6,500-6,100点."

金融界人士认为,若是民进党取得政权,两岸关系一定会有一段冷静观察期.这将令先前传统产业享有的较高本益比下修,对股市的负面影响较大.

但也有人认为,选举毕竟是短期因素.兆丰投顾黄国伟协理就说,"选举的不确定因素消失之後,台股可望因变数排除,进行一波小反弹,高点可能达到7,500-7,700点,不过第二季还是因为景气低迷,会走低到6,500-6,600点."

台新投顾也认为,选举的因素终究会过去,台股首季触抵低档後会逐步走高,2012年底有望因集团作帐行情,中国、欧美长假效应的需求,支撑股市扬升至8,300点.

债市交易商也对选举变数审慎以对.认为一旦是蔡英文当选,不能排除重演2000、2004年资金外逃的戏码.债市在选举结果公布初期,可能受益於避险需求激增,10年债殖利率有机会下探或跌破1.13%的历史低点,但若资金外移潮一旦引爆,不排除会反向猛烈弹升.

"若是蔡总统,央行更会降息,会降更多次."一大型寿险业交易员说.

惟另一银行交易员则认为不应对选举变数大惊小怪.因为台债的超低殖利率,本就建立在货币供给过剩的基础之上,资金外流的影响反而小於股市短线崩盘的效应.

"这水库本来就是满出来的,(殖利率)弹不到哪去."他说.(完)