(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(12月5日-9日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS本周中间价仍维持高位,令即期汇价多在交易区间下限附近震荡, 外汇占款四年来首降,加重投资者对人民币贬值的担忧,欧盟及中央经济工作会议近期召开, 机构期待政策面给予方向性指导,但在此之前强势美元气氛仍将弥漫,令美元流动性趋紧. [CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国人民银行公开市场连续第二周净回笼,累计规模达到1,250亿元人民币,且各期限央票发 行利率均持平.尽管刚刚下调了存款准备金率,但央行还是清晰的表明了维稳市场的态度,以及 政策放松的微调性质,令短期内政策进一步松动的预期降温. 分析人士并称,下调存准率导致的宽松资金面和政策放松预期,是本周一年期央票需求放量 的主要推力,但後市却未必能够延续.预计公开市场操作近期仍将保持净回笼态势,但考虑到年 底前到期量少而资金需求较多,因此回笼力度不会很大. [CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周总体盘整.虽然央行近三年来首次下调存款准备金率,但因利好已提前消化, 而短期内又看不到政策进一步放松的可能,加之年底前交易盘交投愿意有所下降,所以现券波 动有限.如果没有新的放松政策出台,年底前债市或将维持这种盘势.[CN/CN] --票据转贴市场本周利率下跌.流动性更趋宽裕,部分机构信贷规模压力有所减轻,选择买入 相对价值更好的票据资产,进而推动转贴利率连连下探.然信贷额度限制并未完全消去,後期 走势,仍需视政策放松力度而定.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC本周震荡向下,屡创新低,人气极度低迷,虽有上周下调存款准备金率的政策利好, 但市场对经济增速下滑仍忧虑重重,这从周五公布的宏观数据中亦得到印证.沪综指周五收於逾32 个月低位,连续第五周下跌,本周跌幅达1.92%.年末资金面偏紧,政策影响短期难现,沪综指下周料 维持震荡下行走势.[.SSCN] 期市: --沪铜价格当周温和回调,投资者对稍後将举行的欧盟峰会持谨慎态度,欧债危机的疑虑挥之 不去.加之中国宏观经济数据显示出经济增速呈现下滑趋势,亦令市场承压.沪铜主要合约SCFc3 周五收报57,070元,较上周五下跌990元.[MET/LCN] 黄金: --国内黄金价格当周震荡回落,因市场怀疑欧洲领导人在周五的重要峰会上是否能够出台详细 计划,遏制欧元区的债务危机.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报350.70元人民 币,全周下跌6.78元;期金主要合约SHAUM2收报351.35元,跌7.71元.(完) --整理 周晓峰/宿泱韫/曹巍浩/李宏薇; 审校 杨淑祯