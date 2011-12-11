〔加拿大经济〕10月意外出现贸易逆差,可能损及第四季经济成长

路透渥太华12月9日电---加拿大统计局周五公布10月意外出现贸易逆差,反映出美国和欧洲经济问题的影响,且第四季经济成长有可能降温.

加拿大10月贸易逆差为8.85亿加元,9月修正後为顺差10.3亿加元.市场预期10月顺差6亿加元.

受到加元升值及全球经济充满不确定性影响,加拿大出口业已苦撑一段时日.

"加拿大净出口第四季开局不利.该报告的细节完全无法令人感到鼓舞,相反却印证了加拿大的净出口将在未来几个月面临困境,"道明证券(TD Securities)分析师Mazen Issa表示.

"贸易将严重拖累第四季的国内生产总值(GDP)增长,第三季时则贡献了五个百分点,"BMO Capital Markets Economics副首席分析师Doug Porter表示.

在连续三个月成长後,10月出口减少3.0%至383.7亿加元,因工业品及材料(尤其是金属和合金)以及能源产品的出口下滑.

进口则成长1.9%至创纪录的392.6亿加元,因机械和设备的进口增加.

自美国的进口成长3.0%,出口则下滑0.9%.10月美加的双边贸易顺差因而降至31亿加元,9月时为40.8亿加元.(完)