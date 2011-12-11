日韩经济指标预测--12月12日-12月19日****

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透12月12日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-------------------------------12月12日当周----------------------------------
12月11日(日)
2350 日本国内企业物价指数(较前月) 11月 -0.2% -0.7%
(较上年同期) +1.5% +1.7%
12月12日(一)
0500 日本消费者信心指数 11月 -- 38.6
2100 韩国进口物价(较上年同期) 11月 -- +16.0%
出口物价(较上年同期) -- +9.2%
12月13日(二)
2300 韩国失业率 11月 -- 3.1%
12月14日(三)
0430 日本工业生产修正值(较上月) 10月修正值 -- +2.4%
日本产能利用率指数(较上月) 10月 -- -3.6%
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- --
外资投资日股(10亿日圆) -- --
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第四季 负2 正2
大型非制造业景气判断指数 正1 正1
日本短观小型制造业景气判断指数 负15 负11
小型非制造业景气判断指数 负20 负19
12月15日(四)
0300 韩国贸易收支(亿美元) 11月修正值 -- 顺差39.0
进口(较上年同期) -- +11.3%
出口(较上年同期) -- +13.8%
12月16日(五)
无重要经济数据公布
-------------------------------12月19日当周----------------------------------
12月19日(一)
无重要经济数据公布.(完)
--编译 张若琪;审校 于春红
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)