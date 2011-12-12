《台湾报摘》--经济日报12月12日

* 头版头条:

--为对抗景气寒冬,台塑化(6505.TW)与台湾中油[CHIP.UL]有机会携手合作.台塑化总经理曹明称,台塑化三套烯烃厂产能利用率仅到86%,为开发新客户,不排除将丙烯卖给中油,满足更多中下游石化厂商需求.

* 其他:

--国际经济不确定性大,明年度经建目标拟首度采取目标区间模式,经建会主委刘忆如周日表示,经建会今日将讨论是否订出乐观及悲观预估值.明年经济成长率可望逾4%,劳委会失业率目标为4%以下.

--茂德5387.TWO降息案月底将到期,按约定,明年起茂德不仅恢复3.5%的利率水准,还得补足半年少缴的利息,明年1月底须付的利息高达7%,若茂德赶不及引资,将再向经济部求助,要求银行延长降息期间.

--寿险业力倡的股票损益计入RBC(保险业资本适足率)打折认列方案,今年底前推出机率微乎其微.金管会官员指出,前两次推出暂行措施时,台股当月收盘指数均不到6,000点.倘若此时宣布推出,恐将误导投资人,以为大盘指数仍有大幅下跌空间.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.