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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 08:24 BJT

《外汇动态》欧元/美元交投於窄幅区间,支撑位见於1.3250美元

0009GMT--欧元/美元EUR=交投在1.3370美元附近的窄幅区间.日系银行分析师说,欧元跌破1.3250美元的话,可能会测试1.3145.不过在美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二利率政策会议之前,欧元/美元料将维持区间交投,市场预料货币政策或资产购置计画不会改变.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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