《台湾报摘》--工商时报12月12日

* 头版头条:

--立法院14日开始休会前,本周起展开法案大清仓.其中攸关不动产实价登录"地政五法",是检验蓝绿两党总统候选人有无决心实现居住正义的重要指标,总统马英九下达动员令"周三前一定要过".

* 其他:

--鸿海(2317.TW)11月营收续创新高,花旗环球证券指出,为因应iPad3能在明年1月顺利生产、2月开始放量,鸿海iPad部门农历春节期间将仅休5天假,比其他部门的2周要少许多.

--行政院本周四(15日)将通过,师法南韩仁川端出自由经济示范区政策.首处试办地点以高雄港为腹地的大高雄地区先行.

--寿险保费收入今年全年可能较去年衰退6-7%,首度低於国家经济成长率,创下50年来"最惨"情况.寿险业者表示,主要是经济前景不明、利率低、保费贵,加上主管机关管理利变年金、趸缴6年期保单所致.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁;审校 乔艳红

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