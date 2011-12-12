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市场报道 | 2011年 12月 12日 星期一 08:57 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月12日-12月19日****

路透12月12日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------12月12日当周--------------------------------

12月12日(一)

1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 赤字1,390 赤字984.7

12月13日(二)

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月10日当周 -- -2.3%

1330 美国零售销售(较前月) 11月 +0.6% +0.5%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.6%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月10日当周 -- +3.2%

1500 美国企业库存 10月 +0.9% 持平

1500 美国IBD消费者信心指数 12月 -- 40.6

1915 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 0.25% 0.25%

12月14日(三)

1200 美国抵押贷款指数 12月9日当周 -- 650.4

再融资指数 -- 3,268.7

1330 美国进口物价 11月 +0.9% -0.6%

出口物价 +0.3% -2.1%

1330 加拿大领先指标 11月 +0.3% +0.2%

1330 加拿大制造业销售(较前月) 10月 -0.6% +2.6%

12月15日(四)

1330 加拿大产能利用率 第三季 79.5% 78.4%

1330 美国经常帐(亿美元) 第三季 赤字1,074 赤字1,180.0

1330 美国纽约联储制造业指数 12月 3.00 0.61

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月10日当周 39.0 38.1

初请失业金人数四周均值(万人) -- 39.325

续请失业金人数(万人) 12月3日当周 363.0 358.3

1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.2% -0.3%

(较上年同期) +5.8% +5.9%

核心PPI(较前月) +0.2% 持平

(较上年同期) +2.9% +2.8%

1400 美国整体资本流动(亿美元) 10月 -- 净流入574

外资购买美国公债(亿美元) -- 净买入845

1415 美国工业生产(较前月) 11月 +0.2% +0.7%

产能利用率 77.9% 77.8%

1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 12月 5.0 3.6

2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)

北美半导体设备订单出货比 11月 -- 0.74

12月16日(五)

1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.1% -0.1%

(较上年同期) +3.5% +3.5%

扣除食品及能源的CPI(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.1% +2.1%

1330 美国实质所得 11月 +0.2% +0.3%

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月9日当周 -- 122.5

-- 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 11月 -- +0.2%

----------------------------------12月19日当周--------------------------------

12月19日(一)

1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 10月 -- +0.3%

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 20 20(完)

--编译 张若琪;审校 张荻

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