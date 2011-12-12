美国与加拿大经济指标预测--12月12日-12月19日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月12日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------12月12日当周--------------------------------
12月12日(一)
1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 赤字1,390 赤字984.7
12月13日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月10日当周 -- -2.3%
1330 美国零售销售(较前月) 11月 +0.6% +0.5%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.6%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月10日当周 -- +3.2%
1500 美国企业库存 10月 +0.9% 持平
1500 美国IBD消费者信心指数 12月 -- 40.6
1915 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 0.25% 0.25%
12月14日(三)
1200 美国抵押贷款指数 12月9日当周 -- 650.4
再融资指数 -- 3,268.7
1330 美国进口物价 11月 +0.9% -0.6%
出口物价 +0.3% -2.1%
1330 加拿大领先指标 11月 +0.3% +0.2%
1330 加拿大制造业销售(较前月) 10月 -0.6% +2.6%
12月15日(四)
1330 加拿大产能利用率 第三季 79.5% 78.4%
1330 美国经常帐(亿美元) 第三季 赤字1,074 赤字1,180.0
1330 美国纽约联储制造业指数 12月 3.00 0.61
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月10日当周 39.0 38.1
初请失业金人数四周均值(万人) -- 39.325
续请失业金人数(万人) 12月3日当周 363.0 358.3
1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.2% -0.3%
(较上年同期) +5.8% +5.9%
核心PPI(较前月) +0.2% 持平
(较上年同期) +2.9% +2.8%
1400 美国整体资本流动(亿美元) 10月 -- 净流入574
外资购买美国公债(亿美元) -- 净买入845
1415 美国工业生产(较前月) 11月 +0.2% +0.7%
产能利用率 77.9% 77.8%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 12月 5.0 3.6
2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
北美半导体设备订单出货比 11月 -- 0.74
12月16日(五)
1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.1% -0.1%
(较上年同期) +3.5% +3.5%
扣除食品及能源的CPI(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
1330 美国实质所得 11月 +0.2% +0.3%
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月9日当周 -- 122.5
-- 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 11月 -- +0.2%
----------------------------------12月19日当周--------------------------------
12月19日(一)
1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 10月 -- +0.3%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 20 20(完)
--编译 张若琪;审校 张荻
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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