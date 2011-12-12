〔路透基点〕台湾土地银行已启动合迪公司13亿台币贷款案--RLPC

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港12月9日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,台湾土地银行已经启动合迪股份有限公司(Grand Pacific Credit Co Ltd)13亿台币三年期循环信贷案.
贷款利率为较次级市场商业票据利率加码95基点,没有最低利率.
银行获邀以下列三种等级参贷:
承贷3亿台币或以上者为共同主办行,综合收益101.7基点,额度费20基点.
承贷2亿-2.99亿台币者为经理行,综合收益98.3基点,额度费10基点.
承贷1亿-1.99亿台币者为一般参贷行,综合收益96.7基点,额度费5基点.
如果动用资金低於50%,需支付15基点的承诺费.
财务条款包括最低流动比率65%,最低利息覆盖比率1.5倍,最低有形资产净值8亿台币.
融资资金将用来做为营运资本.
银行最後回覆期限为12月23日.
合迪为中小型营建、运输业公司提供分期收款销售及金融服务.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选