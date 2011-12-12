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市场报道 | 2011年 12月 12日 星期一 09:34 BJT

〔路透基点〕台湾土地银行已启动合迪公司13亿台币贷款案--RLPC

路透香港12月9日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,台湾土地银行已经启动合迪股份有限公司(Grand Pacific Credit Co Ltd)13亿台币三年期循环信贷案.

贷款利率为较次级市场商业票据利率加码95基点,没有最低利率.

银行获邀以下列三种等级参贷:

承贷3亿台币或以上者为共同主办行,综合收益101.7基点,额度费20基点.

承贷2亿-2.99亿台币者为经理行,综合收益98.3基点,额度费10基点.

承贷1亿-1.99亿台币者为一般参贷行,综合收益96.7基点,额度费5基点.

如果动用资金低於50%,需支付15基点的承诺费.

财务条款包括最低流动比率65%,最低利息覆盖比率1.5倍,最低有形资产净值8亿台币.

融资资金将用来做为营运资本.

银行最後回覆期限为12月23日.

合迪为中小型营建、运输业公司提供分期收款销售及金融服务.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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