〔台湾股市〕开盘上涨1.19%,鸿海及台积电领涨

路透台北12月12日电---台湾股市周一开盘大涨1.19%,尾随区域股市走升,鸿海(2317.TW)及台积电(2330.TW)等权重股走扬,此前两家公司公布11月营收数据.

加权股价指数.TWII开盘上涨82.32点,至6,975.62点,上交易日下跌1.28%.

鸿海股价跳涨3.14%,台积电则升1.35%,双双拉抬电子类指数.TELI上涨1.46%.

台币兑美元TWD=TP小跌至30.28台币.

台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股卖超44.10亿台币,已连续两日卖超,上交易日为卖超15.23亿.[ID:nCT0424298] (完)

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--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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