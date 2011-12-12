〔台湾股市〕开盘上涨1.19%,鸿海及台积电领涨

欧股业绩：德国商业银行第四季获利持平，计划维持2017年成本不变
该行第四季净利为1.83亿欧元(1.955亿美元)，高于分析师们预估的1.54亿欧元。德国商业银行是德国第二大银行，仅次于德意志银行。
路透台北12月12日电---台湾股市周一开盘大涨1.19%,尾随区域股市走升,鸿海(2317.TW)及台积电(2330.TW)等权重股走扬,此前两家公司公布11月营收数据.
加权股价指数.TWII开盘上涨82.32点,至6,975.62点,上交易日下跌1.28%.
鸿海股价跳涨3.14%,台积电则升1.35%,双双拉抬电子类指数.TELI上涨1.46%.
台币兑美元TWD=TP小跌至30.28台币.
台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股卖超44.10亿台币,已连续两日卖超,上交易日为卖超15.23亿.[ID:nCT0424298] (完)
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--编译 戴素萍;审校 徐文焰
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该行第四季净利为1.83亿欧元(1.955亿美元)，高于分析师们预估的1.54亿欧元。德国商业银行是德国第二大银行，仅次于德意志银行。
东证股价指数跌0.7%至1,513.55点，JPX-日经400指数下挫0.8%至13,571.04点。(完) (编译 王琛；审校 高琦)
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