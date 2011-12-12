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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 09:29 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元微升,但气氛谨慎限制涨幅

路透首尔12月12日电---韩元兑美元周一盘初缓步攀升,欧洲达成落实更严格财政纪律的协议暂时安抚了市场.

0050GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,144.0,稍稍从周五的重挫中略回升,韩元上周五收低至1,146.5.

由於欧盟安全网能否提供足够的违约保护仍有疑虑,使得欧元走势仍然脆弱,韩元因此涨幅有限.

三年期公债12月公债KTBc1上涨0.01点,报104.47.

0050 GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,144.0 1,146.5

日圆/韩元JPYKRW=R 14.7162/347 14.7587/790

韩国公债期货KTBc1* 104.47 104.46

韩国综合股价指数.KS11 1,897.46 1,874.75

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 李婷仪; 审校 张荻

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