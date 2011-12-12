〔全球经济〕OECD将警告称明年融资处境益发艰困--金融时报

路透伦敦12月12日电---金融时报周一报导称,经济合作暨发展组织(OECD)一份本月将发布的报告将指出,在欧元区和全球经济高度不确定的背景下,市场和各国政府明年融资处境愈来愈艰困.

该份报告将称,市场状况难料,使众多需为债务再融资的政府稳定性堪忧,因此财政压力可能继续存在.

"市场事件似乎不时反映出市场动能受非理性面驾驭的情况,从而推高主权国家举债成本,对主权债务的可持续性产生严重後果."报导引述OECD公共债务管理主管Hams Blommestein的话称.

金融时报的报导称,在可预见的未来,OECD许多国家在民间市场筹措大笔资金将是"巨大的挑战",许多政府和经济体的稳定性都面临所谓债务展期风险的大问题.

金融时报称,OECD表示,该组织政府2011年的举债总需求料达10.4兆(万亿)美元,明年将增至10.5兆美元--较2007年增加1兆美元,且为2005年的近两倍.(完)