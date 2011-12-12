〔台湾债市〕RP利率不变,资金面延续上周平稳偏多水准

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月12日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一不变.今日延续上周平稳偏松市况,投信和寿险持续有余钱流入,交易商调度相当顺利.
资金调度人士指出,明日虽有75.5亿台币的高市债交割,但目前市场资金仍显充裕,且交易商多已提前因应,料对市况影响有限;展望後势,在无特殊紧缩或宽松因子影响下,资金情势应变化不大,料本周利率可望持於既有区间.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.
另外,周四有台塑(1301.TW)公司债交割,金额40亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。