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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 11:17 BJT

〔台湾债市〕RP利率不变,资金面延续上周平稳偏多水准

路透台北12月12日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一不变.今日延续上周平稳偏松市况,投信和寿险持续有余钱流入,交易商调度相当顺利.

资金调度人士指出,明日虽有75.5亿台币的高市债交割,但目前市场资金仍显充裕,且交易商多已提前因应,料对市况影响有限;展望後势,在无特殊紧缩或宽松因子影响下,资金情势应变化不大,料本周利率可望持於既有区间.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

另外,周四有台塑(1301.TW)公司债交割,金额40亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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