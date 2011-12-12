〔台湾债市〕RP利率不变,资金面延续上周平稳偏多水准

资金调度人士指出,明日虽有75.5亿台币的高市债交割,但目前市场资金仍显充裕,且交易商多已提前因应,料对市况影响有限;展望後势,在无特殊紧缩或宽松因子影响下,资金情势应变化不大,料本周利率可望持於既有区间.