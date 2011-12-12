〔路透基点〕新加坡Mercuria的7.55亿美元联贷案参贷等级浮现--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月9日电---汤森路透旗下基点引述一位知情人士称,新加坡能源交易商Mercuria Energy Trading Pte Ltd扩大额度的7.55亿美元两部分循环信贷案,银行承贷额度及参贷等级已经浮现.
受托主办行兼额度分配行为法国巴黎银行(BNP Paribas)、星展银行、汇丰银行、中国工商银行、ING银行、法国兴业、渣打银行、三井住友银行,共有21家银行联贷本案.
Rabobank International及RBS为受托主办行.
First Gulf Bank、Indian Overseas Bank、Qatar National Bank及新加坡大华银行为共同主办行.
澳新银行(澳盛银行,ANZ)、三菱东京日联银行、British Arab Commercial Bank、中国信托商银、花旗集团、Raiffeisen Bank International、RBS、东亚银行、Zenith Bank UK为主办行.
巴西银行、台湾银行、Bank Negara Indonesia、恒生银行、Krung Thai Bank、兆丰国际商银、Union de Banques Arabes et Francaises为共同主办行.
为期364天的A部分贷款,规模由3.20亿美元扩大为5.35亿美元,贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码155基点.
三年期的B部分贷款,规模由1.60亿美元扩大至2.20亿美元,贷款利率为较LIBOR加码240基点.A部分与B部分的最高综合收益分别为较LIBOR加码220基点、270基点.
本贷款案由Mercuria Energy Group Ltd和其他子公司提供担保,资金将用来做为现有债务的再融资以及营运资本.
Mercuria Energy Trading於2004年在新加坡成立,由Mercuria Energy Group独资,做为资本交易的区域性总部,并为母集团提供主要市场支持及服务.营业项目为交易原油、煤炭及乾散货运,也提供仓储、混合、运输及分销服务.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。