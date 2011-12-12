〔路透基点〕新加坡Mercuria的7.55亿美元联贷案参贷等级浮现--RLPC

路透香港12月9日电---汤森路透旗下基点引述一位知情人士称,新加坡能源交易商Mercuria Energy Trading Pte Ltd扩大额度的7.55亿美元两部分循环信贷案,银行承贷额度及参贷等级已经浮现.

受托主办行兼额度分配行为法国巴黎银行(BNP Paribas)、星展银行、汇丰银行、中国工商银行、ING银行、法国兴业、渣打银行、三井住友银行,共有21家银行联贷本案.

Rabobank International及RBS为受托主办行.

First Gulf Bank、Indian Overseas Bank、Qatar National Bank及新加坡大华银行为共同主办行.

澳新银行(澳盛银行,ANZ)、三菱东京日联银行、British Arab Commercial Bank、中国信托商银、花旗集团、Raiffeisen Bank International、RBS、东亚银行、Zenith Bank UK为主办行.

巴西银行、台湾银行、Bank Negara Indonesia、恒生银行、Krung Thai Bank、兆丰国际商银、Union de Banques Arabes et Francaises为共同主办行.

为期364天的A部分贷款,规模由3.20亿美元扩大为5.35亿美元,贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码155基点.

三年期的B部分贷款,规模由1.60亿美元扩大至2.20亿美元,贷款利率为较LIBOR加码240基点.A部分与B部分的最高综合收益分别为较LIBOR加码220基点、270基点.

本贷款案由Mercuria Energy Group Ltd和其他子公司提供担保,资金将用来做为现有债务的再融资以及营运资本.

Mercuria Energy Trading於2004年在新加坡成立,由Mercuria Energy Group独资,做为资本交易的区域性总部,并为母集团提供主要市场支持及服务.营业项目为交易原油、煤炭及乾散货运,也提供仓储、混合、运输及分销服务.(完)