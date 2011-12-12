〔欧洲金融〕芬兰希望加入欧洲稳定机制(ESM)--总理卡泰宁

路透赫尔辛基12月11日电---芬兰总理卡泰宁周日表示,芬兰希望加入欧洲稳定机制(ESM),而该国政府正寻求不违背芬兰宪法的解决之道.

芬兰国会议员在参照宪法纲要後於周四表示,该国在未经三分之二议员同意的情况下,无法接受欧盟一致决议的规定有所改变.

欧盟峰会周五决定ESM可以多数支持的方式作出决议.

"我们必须找到一个可为芬兰国民所接受的解决之道、遵循芬兰宪法,且确保芬兰可加入ESM,"卡泰宁表示.(完)