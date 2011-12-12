〔台湾热股〕房地产类股逆势重挫,交易实价登录法案将通过牵动敏感神经

路透台北12月12日电---台湾营造建材类指数.TCOI周一逆势重挫,因立法院料在本周通过不动产交易将实价登录的法案,让投资人忧心下一步就是实价课税,因此抛售相关个股,地产股表现相当疲弱.

本地工商时报报导,立法院本周起展开法案大清仓,其中攸关不动产实价登录的"地政五法",是检验蓝绿两党总统候选人有无决心实现居住正义的重要指标,总统马英九下达动员令"周三前一定要过."

虽然内政部长江宜桦已强调,"实价登录制度的建立,不等同实价课税.",但该讯息一出,仍打击房地产类股今日表现.本地时间10:57,主要指标股如华固(2548.TW)、皇翔(2545.TW)、远雄(5522.TW)等的跌幅都超过3%,营造建材类指数则逆势大跌近2%,成为盘面最为弱势的族群.

台湾房屋不动产研究中心执行长邱太(火宣)认为,今日地产股价格大跌,就是忧心房地产交易以实价课税之日即将到来."这与股市要课交易所得税一样,才一说出口,就崩盘."

他指出,与全球主要城市房地产交易成本比较,台湾在交易利得的课税税基相当低,如果一旦实价课税,投资人料因交易成本大幅增加而降低房地产的投资兴趣,可能会牵动房价明显回落.

不过工商时报也引述财政部官员说法称,当实价登录资料库建置完备後,各地方政府针对房屋评定现值及土地公告现值调整,可能因区域实价接近市价增加人民税负,届时财政部会研议采路段率打折、或调降税率等方式,减轻人民负担.(完)