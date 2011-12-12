〔国际油市〕IEA首席经济学家预计全球原油需求仍将保持强劲(更新版)

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路透堪培拉12月12日电---国际能源署(IEA)表示乐见沙特(沙乌地)阿拉伯增产,因那舒缓了燃料价格高涨对全球经济复苏努力构成的威胁.

IEA首席经济学家Fatih Birol周一在澳洲的一场研讨会上指出,考虑到全球石油库存偏低及非石油输出国组织(OPEC)产油国产出不足,沙特11月增产是适时之举.

"经济合作暨发展组织(OECD)库存水准处於历史低位,加上经济复苏情势极为脆弱,"Birol称,"油价若比目前更高可能扼杀全球经济复苏的努力,因此将极乐见沙特当前及未来增产."

一名沙特高层官员上周告诉路透,不含凝析油,该国11月日产油1,004.7万桶,为数十年来最高.

Birol并表示,中国对能源的渴求将继续令原油需求保持强劲.中国11月原油进口及表观石油需求创纪录第二高.

目前欧盟或考虑对OPEC成员国伊朗的石油出口实施制裁;此举可能进一步让油价面临上行压力.OPEC将於12月14日於维也纳开会讨论产量.

Birol表示目前研判欧盟对伊朗制裁可能对全球市场及油价带来什麽影响,为时尚早,因欧盟尚未做出决定.(完)