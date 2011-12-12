〔国际油市〕IEA首席经济学家预计全球原油需求仍将保持强劲(更新版)

中国政策：2020年底前完成全国生态保护红线划定--国务院
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
(新增细节)
路透堪培拉12月12日电---国际能源署(IEA)表示乐见沙特(沙乌地)阿拉伯增产,因那舒缓了燃料价格高涨对全球经济复苏努力构成的威胁.
IEA首席经济学家Fatih Birol周一在澳洲的一场研讨会上指出,考虑到全球石油库存偏低及非石油输出国组织(OPEC)产油国产出不足,沙特11月增产是适时之举.
"经济合作暨发展组织(OECD)库存水准处於历史低位,加上经济复苏情势极为脆弱,"Birol称,"油价若比目前更高可能扼杀全球经济复苏的努力,因此将极乐见沙特当前及未来增产."
一名沙特高层官员上周告诉路透,不含凝析油,该国11月日产油1,004.7万桶,为数十年来最高.
Birol并表示,中国对能源的渴求将继续令原油需求保持强劲.中国11月原油进口及表观石油需求创纪录第二高.
目前欧盟或考虑对OPEC成员国伊朗的石油出口实施制裁;此举可能进一步让油价面临上行压力.OPEC将於12月14日於维也纳开会讨论产量.
Birol表示目前研判欧盟对伊朗制裁可能对全球市场及油价带来什麽影响,为时尚早,因欧盟尚未做出决定.(完)
--编译 张若琪;审校 张荻
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。